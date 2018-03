Spia russa uccisa, l'Ue appoggia Londra: «Mosca dia risposte, l'uso di armi chimiche minaccia tutti noi»

«L'Ue sollecita la Russia ad affrontare con urgenza le questioni sollevate dalla Gran Bretagna e dalla comunità internazionale e a fornire immediata, piena e completa informazione del suo programma sul Novichok (l'agente nervino che sarebbe stato usato per avvelenare l'ex spia russa Serghiei Skripal e la figlia) all'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac)». Si legge nel documento dei ministri degli Esteri Ue, in cui si «condanna con forza» l'attacco di Salisbury e si esprime «solidarietà incondizionata» a Londra.



«L'uso di armi chimiche da parte di chiunque, in qualsiasi circostanza, è completamente inaccettabile e costituisce una minaccia alla sicurezza di noi tutti». Così il documento dei ministri degli Esteri Ue sull'attacco di Salisbury. «L'Unione - si legge nel documento - è scioccata per l'uso offensivo di qualsiasi agente nervino di grado militare, del tipo sviluppato dalla Russia, per la prima volta su suolo europeo in oltre 70 anni».



Prima o poi Londra dovrà fornire prove per le sue accuse contro Mosca nel caso dell'ex spia russa Sergei Skripal o scusarsi. Così il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. «Prima o poi dovranno essere responsabili di queste accuse: dovranno o fornire delle prove o scusarsi», ha detto Peskov, sottolineando che le accuse del Regno Unito contro la Russia sono difficili da spiegare. Lo riporta la Tass.





