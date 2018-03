Guerra delle spie, l'Italia espelle due diplomatici russi

L'Italia espelle due diplomatici russi. «A seguito delle conclusioni adottate dal Consiglio Europeo del 22 e 23 marzo scorso, in segno di solidarietà con il Regno Unito e in coordinamento con partner europei e alleati Nato - si legge in una nota della Farnesina - il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha notificato oggi la decisione di espellere dal territorio italiano entro una settimana due funzionari dell'Ambasciata della Federazione Russa a Roma accreditati in lista diplomatica».



Un effetto a catena, dopo la decisione di Londra e il vertice Ue dei giorni scorsi e che va oltre l'Europa. Germania, Lituania e Polonia hanno annunciato l'espulsione di quattro diplomatici russi ciascuno in risposta alla vicenda della spia russa avvelenata a Londra. La Francia ha annunciato oggi pomeriggio l'espulsione di 4 diplomatici russi per la vicenda dell'ex spia russa avvelenata in Gran Bretagna. Le espulsioni decise da Donald Trump riguardano 12 diplomatici russi operanti all'Onu a New York e 48 dipendenti dell'ambasciata a Washington.



«Come seguito» di quanto deciso al vertice Ue della settimana scorsa, in risposta all'attacco di Salisbury «oggi già 14 Stati membri hanno deciso di espellere diplomatici russi», ha detto il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, spiegando che «altre espulsioni non sono da escludere nei prossimi giorni e settimane». «Restiamo critici nei confronti delle azioni» di Mosca, ma nonostante questo, «oggi noi europei, assieme ai russi, piangiamo le vittime del tragico rogo nella Siberia occidentale», ha aggiunto Tusk, che oggi si trova a Varna (Bulgaria), assieme al presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker per un vertice col presidente turco Erdogan.

