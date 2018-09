Daniel, l'uomo che ha fatto rompere 4.000 relazioni amorose (con la complicità di Netflix)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se quello dinon è un record, poco ci manca. In soli dieci giorni ha rotto ben 4mila relazioni e causato 17 divorzi. Naturalmente non in prima persona, ma attraverso undel suo spettacolo comico, uscito su Netflix dieci giorni fa. Nello sketch incrimanato il comico scozzese demolisce i rapporti di coppia moderni, spiegando come molto spesso «ci accontentiamo di avere la persona sbagliata nella nostra vita, piuttosto che non avere nessuno».L'impatto sul pubblico del monologo di Sloss è stato impressionante: il suo profilo Instagram è stato letteralmente tempestato di messaggi di persone che, dopo aver sentito quelle parole, hanno deciso di troncare le loro relazioni sentimentali. «Il monologo dura 20 minuti - ha spiegato il comico - e non era pensato per rompere delle coppie. Lo sketch è una lettera d'amore per le persone single, che dimostra quanto sia meglio stare da soli, piuttosto che in una relazione».Attraverso il suo profilo Instagram, Daniel Sloss pubblica tutti i messaggi che riceve e soprattutto tiene il conto delle relazioni spezzate grazie al suo show. Secondo la sua ultima stima, le persone che hanno deciso di cambiare la loro vita dopo aver visto il monologo sono oltre 4mila, a cui si aggiungono addirittura 17 divorzi. E tutto questo a soli 10 giorni dall'uscita su Netflix dello spettacolo. A volte basta davvero poco a cambiare la vita delle persone, anche un semplice monologo.