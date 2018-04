Spari in un locale a Nashville, almeno tre morti. Caccia a un uomo con il giubbotto verde

Terrore a Nashville, in Tennessee, in una sparatoria avvenuta a notte fonda in un locale della catena Waffle House. Almeno tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite, alcune in molto grave. Il killer, che la polizia sta ancora cercando, secondo i testimoni, citati da vari media, dicono sia nudo se non per un giubbotto verde indosso.

TENNESSEE EEUU / En el condado de #Nashville hombre armado sin ropa deja 3 muertos, 4 heridos al interior del mini super de la cadena Waffle House. pic.twitter.com/uzBWtVWKub — BIP - Press (@BipPress) 22 aprile 2018