Spagna, fa Irruzione in stazione di polizia con il coltello al grido "Allah akbar": gli agenti gli sparano

Un uomo armato di coltello è entrato questa mattina verso le 6 in una stazione di polizia nel nordest della Catalogna - a Cornella, alle porte di Barcellona - al grido di «Allah Akbar» (Allah è grande): gli agenti gli hanno sparato, ma un portavoce della polizia non ha specificato se sia stato ucciso.



L'uomo aveva «l'intenzione di attaccare gli agenti», ha reso noto la polizia in un tweet. Lo riporta il New York Times. Secondo l'emittente RTVE si tratta di un 29enne algerino residente a Cornella: l'uomo, riporta la Rtve, sarebbe morto.

Lunedì 20 Agosto 2018



