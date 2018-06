«Credo che il presidente Trump sia una minaccia per il mondo compresa l'America e non capisce gli elementi base dell'economia. La deregulation bancaria è solo uno degli aspetti negativi della sua politica». Lo ha detto il finanziere George Soros ospite del Festival dell'Economia di Trento, sottolineando anche che «dare uno stimolo fiscale negli Usa in un periodo di quasi piena occupazione apre al rischio di fattore negativi per l'economia». Il fatto che Trump «si sia liberato di tutti i consulenti che avrebbero potuto impedirgli di fare errori in economia è molto pericoloso per il mondo e l'Europa sarà la vittima maggiore».

Duro attacco di George Soros a Matteo Salvini sui presunti rapporti tra il leade della Lega e Vladimir Putin. «Sono molto preoccupato» della vicinanza del nuovo governo alla Russia. «Questo è un aspetto su cui si trova d'accordo il nuovo governo, hanno detto che sono a favore della cancellazione delle sanzioni contro la Russia».Putin «cerca di dominare l'Europa, non vuole distruggerla ma sfruttarla perché ha la capacità produttiva, mentre l'economia russa sotto Putin può solo sfruttare le materie prime e le persone». È «una forte minaccia e sono davvero preoccupato, c'è una stretta relazione tra Matteo Salvini e Putin».