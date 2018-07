Somalia, bimba di 10 anni muore dissanguata dopo una infibulazione. Il papà: «Questa è la nostra tradizione»

E' morta dissanguata in seguito a una violenta emorragia dopo aver subito una mutilazione genitale. E' avvenuto in Somalia e la piccola aveva solo 10 anni. La denuncia arriva da una ong locale (Galkayo education for peace and development). La piccola è morta in un'ospedale dopo essere stata sottoposta dalla madre al tradizionale rito dell'infibulazione. Secondo la fondatrice e direttrice della ong, Hawa Aden Mohamed, durante l’intervento, alla bambina potrebbe essere stata tagliata una vena, provocando così l’emorragia. Il padre si sarebbe giustificato dicendo che questa pratica è prevista dalla loro tradizione.

Secondo le Nazioni Unite questa pratica, piuttosto diffusa nel Corno d'Africa, viene subita dal 98% delle bambine.

