Vento anti immigrazione, a Lubiana favorito il candidato simile a Orban

di Franca Giansoldati

Lubiana - Sotto il comunismo è stato un dissidente di stampo liberale, ma adesso che corre per le elezioni generali di domenica, Janez Jansa, il favorito nei sondaggi, si presenta come un candidato piuttosto attento alla questione migratoria, e soprattutto deciso a contrastare la politica che sta portando avanti Bruxelles a favore degli stranieri. Insomma, Jansa, per certi versi è stato paragonato dalla stampa slovena al gemello di Victon Orban, il leader ungherese che ha appena fatto varare una legge che impedirà alle ong di aiutare i clandestini presenti sul territorio.



Jansa ha 59 anni, di orientamento conservatore, continua a essere in testa ai sondaggi, guadagnandosi la simpatia di gran parte dell'elettorato con una campagna impostata sul suo passato anti comunista e promettendo un orizzonte nazionale più coeso e senza la presenza di comunità di immigrati. Durante la campagna elettorale Orban è sceso al suo fianco, dandogli supporto per mettere in evidenza che l'Europa si sta arrendendo ai movimenti di massa migratori, senza comprendere che si tratta di «indebolire la nostra cultura».



L'ex primo ministro sloveno Janez Drnovsek lo ha soprannominato «il principe delle tenebre».

Venerd├Č 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:26



© RIPRODUZIONE RISERVATA