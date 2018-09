Siria, Trump avverte Assad, Russia e Iran con un tweet: «Attacco sconsiderato, non lasciate che accada»

Donald Trump mette in guardia Bashar al Assad contro un «attacco sconsiderato» a Idlib. In un tweet scritto nella notte, il presidente degli Stati Uniti avverte: «Il presidente al-Assad non dovrebbe attaccare in modo sconsiderato la provincia di Idlib. I russi e gli iraniani commetterebbero un grave errore umanitario partecipando a questa potenziale tragedia umana. Centinaia di migliaia di persone potrebbero essere uccise. Non lasciate che accada».

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen!