Ora vanno abbandonate le ambiguità sull’Europa

di Alessandro Campi

Quella condotta contro la Siria è stata un’azione militare dimostrativa. Non l’inizio di uno scontro. Che, nelle previsioni più pessimiste, potrebbe persino portare ad una guerra tra superpotenze. Gli attori coinvolti hanno fatto di tutto per ridurre il rischio di un’escalation. L’annuncio dell’attacco è stato dato con giorni d’anticipo, neutralizzando così l’effetto sorpresa necessario per infliggere un danno reale all’avversario. Gli obiettivi da colpire sono...