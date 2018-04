Coprirsi la bocca contro l'uso dei gas in Siria: la campagna social contro le armi chimiche

«Coprirsi la bocca e il naso contro l’uso dei gas in Siria». E' la nuova campagna social lanciata da Roberto Saviano e accolta da molti personaggi dello spettacolo. Lo scrittore, dopo l’ennesima strage in Siria con Assad sotto accusa per l’uso di armi chimiche, chiede un gesto simbolico: coprirsi il naso e la bocca, proprio come Muhammad, il ragazzino di 15 anni orfano di padre che sui social racconta l’orrore della guerra.Da Edoardo Leo a Fabio Volo, all'attrice Claudia Zanella, moglie del regista Brizzi, tante le foto pubblicate sui profili Instagram. «Che mondo stiamo lasciando ai nostri figli? Tanta tristezza nel cuore #siria #gas», è il messaggio dello scrittore.