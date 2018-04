Erdogan-Putin, un patto sulla Siria aspettando l'Iran E gli Usa si sfilano: noi via

di Susanna Iacona Salafia

Con una cerimonia in grande stile nel patio centrale del compound presidenziale, a Cankaya nel distretto di Ankara, Recep Tayp Erdogan, ha accolto ieri il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. La visita ha un duplice obiettivo: il suggello di un patto economico per l'energia nucleare russa in Turchia ma preludio anche di un accordo politico sugli esiti della guerra in Siria. È previsto per oggi infatti anche l'arrivo del presidente dell'Iran, Hassan Rouhani, per un incontro trilaterale e bilaterale tra le tre...