Siria, tv annuncia: «Nuovo attacco»

Le difese aeree siriane hanno risposto a un attacco missilistico contro Homs che ha preso di mira la base aerea di Shayrat lunedì sera tardi, riferisce l'agenzia di stampa ufficiale siriana. L'unità media di Hezbollah ha detto che tre missili diretti all'aeroporto militare di Dumair, a nord est di Damasco, sono stati intercettati.



Il rapporto di Sana ha detto che tutti i missili sono stati abbattuti dalle difese aeree del paese, ma non ha specificato chi potrebbe aver sparato i missili. Sky News ha riferito di aver sentito forti esplosioni sul lato siriano della valle della Bekaa, che confina con il Libano.



Rispondendo alle notizie, un portavoce del Pentagono ha detto che « al momento non ci sono attività militari statunitensi in quella zona » , aggiungendo: « Non abbiamo ulteriori dettagli da fornire » .



La base aerea di Shayrat era stata l'obiettivo degli attacchi americani in risposta a un attacco di armi chimiche sulla Siria settentrionale attribuito al regime di Assad . Le forze di opposizione affermano che l'aeroporto di Dumair era stato utilizzato nella campagna militare per riconquistare Ghouta orientale, un'enclave ribelle alla periferia di Damasco che l'esercito siriano, sostenuto dalla potenza aerea russa, riconquistò dopo un'incessante offensiva.

