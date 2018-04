Siria, tregua violata: raid su Douma, almeno due morti

La tregua in Siria è stata violata. Lo denunciano attivisti dell'opposizione, segnalando raid su Douma, città in mano ai ribelli nella regione della Ghuta orientale, zona alle porte della capitale siriana Damasco quasi completamente riconquistata dalle forze lealiste. È di almeno due morti il bilancio dei raid aerei condotti su Douma, riferiscono gli attivisti dell'Osservatorio siriano per i diritti umani, gruppo vicino all'opposizione con sede nel Regno Unito.



Secondo gli attivisti, si tratta dei primi raid condotti sull'ultima sacca ribelle della Ghouta da 10 giorni a questa parte ossia da quando sono iniziate le trattative per l'evacuazione dei ribelli da Douma. L'Osservatorio parla di otto raid sulla località dell'enclave. L'agenzia di stampa ufficiale Sana ha confermato il bombardamento sostenendo che è la risposta agli attacchi lanciati dai ribelli a Douma contro la capitale Damasco.



Douma è l'ultima città in mano agli insorti nella Ghuta, dove da due giorni erano state interrotte le operazioni di evacuazione dei miliziani del gruppo Jaish al Islam per dissidi nelle trattative in corso con le forze russe. Si tratta del primo bombardamento sull'enclave alle porte di Damasco da dieci giorni, da quando cioè sono cominciate le operazioni per l'evacuazione di miliziani ribelli e dei loro familiari grazie ad accordi raggiunti con le forze russe. Da Douma, prima dell'interruzione, centinaia di miliziani e loro familiari erano già stati evacuati. Altre migliaia erano state fatte partire da altre città della Ghuta.





Venerd├Č 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA