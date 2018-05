Fuma la sigaretta elettronica e finisce in ospedale: «Acqua nei polmoni»

di Domenico Zurlo

per colpa della sigaretta elettronica. È la disavventura raccontata dai media statunitensi e capitata ad una ragazza appena 18enne, la, che è stata costretta al ricovero dopo aver «svapato» per appena tre settimane, in seguito a seri problemi respiratori.I ricercatori del Centro medico dell’università di Pittsburgh, che hanno spiegato gli eventi pubblicando tutto su Pediatrics, hanno spiegato che la 18enne ha avvertito tosse persistente e dolore toracico durante le fasi di inspirazione ed espirazione, «sintomi più spesso associati alle tradizionali sigarette e non alle e-cig», si legge nel case report. «È stato necessario ricorrere allaper aiutarla a respirare e drenare i suoi polmoni, dove si era accumulata acqua», ha spiegato Daniel Weiner, coautore dell’articolo su Pediatrics.Questo, spiegano, è il primo caso di polmonite da ipersensibilità con sindrome da distress respiratorio acuto associata: il caso sta già facendo discutere per i potenziali rischi connessi alla sigaretta elettronica. «I prodotti chimici presenti nel vapore hanno causato una reazione che ha portato all’accumulo di liquido nei polmoni - scrivono gli autori - La terapia con metilprednisolone endovena, usata nel trattamento delle gravi reazioni allergiche, ha consentito un rapido recupero». Le sostanze chimiche avrebbero infatti provocato: la ragazza è stata poi dimessa dopo cinque giorni in ospedale.