Morsa da un serpente nel sonno, si sveglia e allatta la figlioletta: morte mamma e bimba

di Domenico Zurlo

È stata morsa da un serpente nel sonno, ha allattato la figlioletta e, oltre a morire, ha inconsapevolmente ucciso anche la bambina. Un dramma incredibile è avvenuto in India, secondo quanto riportano i media locali ripresi dai giornali britannici: la donna, di 35 anni, non si era resa conto di essere stata morsa quando si è svegliata e ha allattato la bimba, che aveva 3 anni.





Mamma e figlia si sono sentite male nella giornata di giovedì: portate in ospedale, sono morte prima dell’arrivo, ha detto l’ispettore di polizia, Vijay Singh, all’agenzia AFP. I familiari hanno poi individuato il serpente in un’altra stanza, ma il rettile è riuscito a scappare: la conferma definitiva sulla dinamica del dramma si avrà dall’autopsia, ma per adesso il caso è stato registrato ufficialmente come morte accidentale.





In India, afferma il Telegraph, ci sono 300 specie diverse di serpenti, di cui 60 altamente velenosi, come il cobra indiano, la vipera e la vipera di Russell. Ogni anno nel Paese ci sono 46mila morti su 100mila totali nel mondo, secondo uno studio della American Society of Tropical Medicine and Hygiene del 2011.

Venerd├Č 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 08:11



© RIPRODUZIONE RISERVATA