Se la forza delle immagini non smuove le coscienze

di Maria Latella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Perché quel che succede in Siria non ci tocca? Perché non ci sono proteste davanti alle ambasciate, né petizioni, né raccolte di fondi per i bambini sopravvissuti? Perché non ci fermiamo trenta secondi, bastano trenta secondi, davanti alle immagini che arrivano da Douma? Trenta secondi per riaccendere le nostre coscienze. Ci sono almeno tre buone ragioni per le quali l’interruttore delle nostre coscienze rimane in modalità “off” . Ma ce ne sono tante di piu’ per...