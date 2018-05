Latifa, la figlia dell'Emiro denuncia maltrattamenti e scompare: «Emirati dicano dov'è finita»

Nessuna notizia della principessa Latifa, figlia dell'emiro di Dubai Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum. A marzo la ragazza 32enne aveva denunciato in un video su YouTube di essere tenuta prigioniera dalla sua famiglia e di essere vittima di abusi. Dopodichè è scomparsa: oggi Human Rights Watch (Hrw), organizzazione che si batte per i diritti umani con sede a New York, ha invitato le autorità emiratine a rivelare «immediatamente» dove si trovi, ipotizzando che il suo possa essere un caso di «sparizione forzata». Latifa aveva annunciato la sua fuga da Dubai e la causa della principessa era stata seguita da un gruppo con sede nel Regno Unito, 'Detenuti a Dubaì, che sostiene di aiutare le persone che sono state vittime di ingiustizie negli Emirati.

