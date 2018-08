Scompare con la sua cagnolina, indagati per omicidio tutti gli abitanti del paese

Ancora nessuna traccia di Paddy Moriarty, un uomo di 70 anni che è scomparso lo scorso 16 dicembre dalla piccola città di Larimmah in Australia. L'ultima volta che è stato visto era in un bar a bere otto birre. Con lui l'inseparabile cagnetta Kellie, che lo accompagnava ovunque. Per la loro scomparsa sono indagati tutti gli abitanti del paese.La storia è stata raccontata sul New York Times da Jacqueline Williams, in cui si sottolinea che il paese è abitato soltanto da altre dieci persone e che tutti hanno puntato il dito contro il vicino. La polizia brancola nel buio, non riuscendo a comprendere cosa sia accaduto al signor Moriarty, ma l'ipotesi di reato è di omicidio.Gli agenti hanno interrogato tutti i cittadini. In tutte le udienze in cui sono stati convocati, le persone hanno dato risposte nervose. Ad oggi però, non si è ancora scoperto nulla sua sua scomparsa. Intorno alla sua casa sono state anche piazzate delle telecamere, proprio accanto alla foto che lo ritrae sorridente.