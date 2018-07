La sorellina cade in piscina, bimba di 7 anni chiama il 911 e guida il salvataggio

Una bambina di 7 anni è stata elogiata per aver chiamato rapidamente il 911, salvando così la vita alla sorellina che era caduta nella piscina della famiglia. «La mia sorellina è c aduta in piscina ». Dylann Ott, di 7 anni, ha parlato a un operatore del 911 a St. George, nello Utah, lo scorso giovedì mattina. La madre, riuscendo ad eseguire la rianimazione, seguendo le istruzioni della figlia che ripeteva le indicazioni fornite dall'operatore è riuscita a rianimare la piccola di un anno, ha detto la portavoce della polizia di St. George, Lona Trombley.



«La bambina è stata fantastica» ha detto Trombley. «C onosceva il suo indirizzo, rispondeva alle domande del commissario, forniva informazioni su ciò che accadeva e, naturalmente, permetteva ai nostri ufficiali e al nostro team medico di arrivare più rapidamente. La piccola è uscita dall'ospedale e sta bene » , ha aggiunto. La madre delle ragazze, Andee Ott.

Mercoled├Č 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:28



