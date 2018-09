«Trasformare il Sahara in un'oasi verde dopo 5.000 anni». Scienziati annunciano piano epocale

di Federica Macagnone

Trasformare alcune parti del deserto del Sahara in aree verdi per la prima volta dopo 5.000 anni? Si può fare, secondo uno studio che, pubblicato su "Science", è stato condotto da ricercatori dell’Università del Maryland a College Park e dell’Università dell’Illinois a Urbana-Champaign in collaborazione con prestigiosi istituti degli Usa, della Cina e anche dell'Italia: del gruppo di ricercatori fa parte anche Fred Kucharski del Centro internazionale Abdus Salam di Trieste. Secondo la ricerca, l'installazione su vasta scala di campi eolici e fotovoltaici nel deserto del Sahara e nel Sahel permetterebbe non solo di produrre enormi quantità di energia rinnovabile ma potrebbe anche aumentare le precipitazioni e la vegetazione in quelle regioni.



L’esperienza, infatti, ha già dimostrato che i grandi parchi eolici e solari provocano mutazioni del nel clima locale, favorendo un leggero aumento delle temperature, ma anche un incremento delle precipitazioni e della vegetazione. Yan Li, dell'Università dell'Illinois, e il suo team hanno ora analizzato l’effetto ambientale che avrebbero questi impianti se venissero installati su scala continentale, concentrandosi soprattutto sulla situazione del Sahara. «È un'area - dice Yan Li - che ha il vantaggio di essere poco abitata, molto sensibile ai cambiamenti del territorio, e di essere in Africa, vicino all’Europa e al Medio Oriente: tutte zone che hanno un grande e crescente fabbisogno energetico».

In base alla ricerca, se venissero sfruttati tutti i nove milioni di chilometri quadrati del deserto si potrebbe raggiungere una potenza installata di tre terawatt con i parchi eolici e di 79 terawatt con quelli fotovoltaici: per capire le dimensioni, basti pensare che nel 2017 il fabbisogno globale è stato di 18 terawatt.



Studi effettuati sul campo e alcuni modelli hanno evidenziato che l’abbattimento dell’aria calda provocato dalle turbine eoliche determina un sensibile aumento delle temperature (anche di 2 gradi centigradi in prossimità della superficie), ma in parallelo il miglior rimescolamento atmosferico provoca un fortissimo aumento delle precipitazioni, che nel caso del Sahel è di circa l’80 per cento. Anche i parchi fotovoltaici provocano un aumento, della temperatura al suolo (anche se di dimensioni più contenute) legato alla diminuzione dell’albedo (la luce riflessa verso lo spazio), che per i pannelli solari è inferiore a quella della sabbia del deserto. In questo caso l’aumento delle precipitazioni è del 50 per cento. «In ogni caso - sostiene Yan Li - l'aumento delle precipitazioni porta a sua volta a un aumento della copertura vegetale, creando un ciclo di feedback positivo».



«L’aumento delle precipitazioni e della vegetazione, combinato con l’elettricità pulita come risultato dell’energia solare ed eolica - aggiunge Safa Motesharrei, coautore dello studio - potrebbe aiutare l’agricoltura, lo sviluppo economico e il benessere sociale nel Sahara, nel Sahel, in Medio Oriente e nelle regioni vicine».

