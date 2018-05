Russia, proteste anti-Putin: fermi in molte città

Fermi in molte città in Russia, dove sono iniziate le proteste anti-Putin 'Per noi non è lo zar' organizzate da Alexiei Navalni. Secondo la testata online Meduza, si registrano fermi a Tomsk, Barnaul, Chelyabinsk e Krasnoyarsk. In quest'ultima città, secondo l'ong Ovd-info, i fermati sono almeno 15.



Il corteo a Mosca inizierà attorno alle 14 (le 13 in Italia) nonostante il divieto delle autorità. Le proteste sono state organizzate in vista dell'insediamento al Cremlino di Vladimir Putin per il suo quarto mandato presidenziale, ufficialmente previsto lunedì, a meno di due mesi dal trionfo elettorale del leader russo alle presidenziali.

Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:59



