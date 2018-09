Russia, duemila in piazza contro la riforma delle pensioni: 300 fermati dalla polizia

Migliaia di persone in piazza a Mosca contro l'aumento dell'età pensionabile organizzate dall'oppositore Alexiei Navalny. In una calda domenica di sole, i dimostranti si sono radunati in piazza Pushkin, sotto la statua del grande poeta russo, urlando slogan contro il governo e contro il presidente Vladimir Putin. Più di 291 persone sono state fermate dalla polizia. Lo riferisce l'ong per la difesa dei diritti umani Ovd-Info.

Secondo l'organizzazione, 58 persone sono state fermate a Ekaterinburg, 43 a Omsk, 28 a Krasnodar, 24 a San Pietroburgo, 20 a Tver, 17 a Ufa, 14 a Khabarovsk, 13 a Tomsk, 10 a Novosibirsk, 9 a Mosca, 9 a Celyabinsk.

Tanti i cartelli contro il leader del Cremlino e contro l'impopolare riforma delle pensioni. Secondo il ministero dell'Interno, in piazza Pushkin c'erano circa 2.000 persone. Oggi a Mosca si vota per eleggere il sindaco. La vittoria del sindaco uscente, il putiniano Serghiei Sobianin, è data per scontata. In Russia si vota oggi anche per eleggere 26 tra governatori e sindaci e sette deputati nazionali.