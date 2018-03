Russia, incendio in centro commerciale: 37 morti

In Russia almeno 37 persone sono morte in un devastante incendio in un centro commerciale nella cittadina di Kemerovo, in Siberia, a circa 3.600 a est di Mosca: lo scrivono le agenzie russe, fra cui la Tass, che cita il portavoce dei vigili del fuoco. I feriti nelle fiamme, rivelano le fonti, sono almeno 43. Sull'episodio, rivela la Tass, è stata aperta un'inchiesta penale.



Alcuni media russi affermano che nell'incendio ci sono anche decine di dispersi, e che molte delle vittime sono bambini. Le immagini diffuse dalle televisioni mostrano colonne di fumo nero che escono dalle finestre e persone che saltano da finestre e cornicioni per sfuggire alla morte.

