Russia, sul sito del ministero spunta una ragazza nuda con un peluche: scoppia la bufera

Acque agitate e inchiesta in corso al ministero della Difesa russo dopo la pubblicazione di una foto a luci quasi rosse sull'account Instagram del ministero stesso, Mil_Ru: l'immagine, postata per errore e rimossa non molto tempo dopo, è quella di una bella ragazza nuda che, con un pelouche tra le gambe e il volto nascosto, si scatta un selfie ammiccante. Uno scatto infilato tra una marea di immagini serissime e marziali che mostrano con orgoglio vari aspetti dell'arsenale di Putin.



Ovviamente è già scattata la caccia al responsabile del papocchio, ma tutti i sospetti stanno rapidamente convergendo su Rossiyana Markovskaya, avvenente giornalista televisiva 27enne in stile "Bond girl" nominata l'anno scorso portavoce del ministero. Più che pensare a un sabotaggio, infatti, si ipotizza prevalentemente che la giovane funzionaria abbia lasciato distrattamente aperto l'account del ministero e abbia postato lì per sbaglio una propria foto privata, destinata a essere pubblicata, sì, ma sul proprio account personale. Rossiyana, infatti, è molto nota nel Paese non solo per il suo ruolo governativo, ma anche per le foto che pubblica su Instagram per stuzzicare l'esercito personale dei suoi follower che le mandano regolarmente fiori: tutte immagini abbastanza glamour e a volte ammiccanti, che non contrasterebbero con la foto "incriminata". In una, ad esempio, la si vede sorseggiare in posa seducente una cannuccia, mentre in un'altra indossa una canottiera tenendo in mano un'arma da fuoco militare. La ragazza misteriosa, insomma, potrebbe davvero essere lei. A cosa porterà l'inchiesta che è stata aperta non si sa ancora, certo è che per Rossiyana non devono essere ore facili.



Moltissimi, ovviamente, i commenti su Twitter: «Chiunque gestisca l'account Instagram del ministero della Difesa russo, si è dimenticato di uscire dal profilo prima di un sabato sera sexy». E un altro ha aggiunto: «Dove ci si iscrive per questa guerra?».

