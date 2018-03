Russia, espulsi due diplomatici italiani

La Russia espelle due diplomatici italiani. Michele Tommasi, ministro consigliere e vice capo missione dell'ambasciata italiana a Mosca è stato convocato oggi al Ministero degli Affari Esteri russo. In tale occasione, il direttore del primo Dipartimento europeo gli ha consegnato una nota verbale con la quale Mosca formalizza la decisione di espellere due funzionari dell'Ambasciata italiana. Lo rende noto la Farnesina, specificando che ai funzionari espulsi è stata concessa una settimana di tempo per lasciare il territorio della Federazione Russa.



Sempre oggi l'ambasciatore italiano, Pasquale Terracciano, è stato convocato al ministero degli Esteri russo. Convocati anche gli ambasciatoi di Londra, Parigi e Berlino. Il ministero degli Esteri russo, spiega una nota, «ha convocato alcuni responsabili delle missioni diplomatiche dei paesi che hanno intrapreso dei passi ostili nei confronti della Russia in segno di solidarietà con la Gran Bretagna a causa del cosiddetto caso Skripal». Agli ambasciatori sono state «consegnate note di protesta e annunciate le misure di risposta della parte russa».





Venerdì 30 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA