Usa, violentissima rissa fra detenuti: sette morti nel carcere di massima sicurezza

Sette morti e almeno 17 feriti fra detenuti in una feroce rissa nelInstitution del South Carolina. Il carcere di massima sicurezza è rinomato da anni come uno dei più violenti negli Stati Uniti: l'incidente è scoppiato ieri sera e alla guardie carcerarie ci sono volute ore prima di riprendere il controllo della struttura.La prigione ospita 1.600 carcerati e non è estranea a esplosioni di violenza. In passato è stata infatti protagonista di vari incidenti: solo nelle scorse settimane una guardia è stata presa in ostaggio e ci sono volute ore per liberarle. Lo scorso luglio un detenuto è morto nel corso di una lite. Uno degli incidenti più gravi risale agli anni passati, quando un detenuto aveva avuto la meglio su una guardia carceraria, strappandole le chiavi e liberando altri prigionieri.