Il Parlamento europeo ha approvato oggi la proposta di riforma del copyright. «La direttiva sul diritto d'autore è una vittoria per tutti i cittadini. Oggi il Parlamento europeo ha scelto di difendere la cultura e la creatività europea e italiana, mettendo fine al far-west digitale». È quanto ha scritto in un tweet il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani dopo il via libera alla riforma giunto dall'assemblea di Strasburgo.

Esultano gli editori italiani.