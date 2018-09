Regeni, Fico al Cairo per pressare Al-Sisi: «Spero in vero processo subito»

Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha incontrato oggi al Cairo, in Egitto, il presidente Abdel Fattah Al-Sisi.«C'è stato solo un punto all'ordine del giorno nel mio colloquio con il presidente che è la questione di Giulio Regeni», ha detto il presidente della Camera dopo l'incontro. «Ho ricordato al presidente che Giulio Regeni è un nostro ricercatore italiano che è stato sequestrato, torturato e ucciso», ha riferito Fico, aggiungendo che il giovane friulano «è stato torturato per sette giorni» e «non certo» da «cittadini comuni», cui «non appartiene» il tipo "sofisticato" di torture inflitte.«Sono venuto qui perché siamo a un punto di stallo», ha detto ancora il presidente della Camera. Ad Al Sisi «ho detto che Giulio Regeni è come se fosse morto per la seconda volta perché ci sono stati una serie di, chiamiamoli, depistaggi», ha insistito Fico, tra cui, ha aggiunto, la «montatura» dei componenti della banda di sequestratori uccisi dalla polizia egiziana, «fondamentalmente smontati subito».In una «prima fase» Regeni è stato anche «diffamato», ha ricordato Fico sempre riferendo cosa abbia detto al presidente egiziano, stavolta in relazione alle informazioni circolate sui media egiziani circa il ricercatore. Comunque, «in una seconda fase», la Procura egiziana ha ammesso «che Giulio era un costruttore di pace e un amico dell'Egitto».«Io spero che ci siano soluzioni immediate e che inizi un vero processo» sull'uccisione di Regeni, ha continuato Fico parlando con i giornalisti al Cairo. «La garanzia sono i fatti», «non sono le parole»: «apprezzo, in tutte le istituzioni egiziane, il sentire» che il caso Regeni è una «priorità» per l'Egitto, ha detto Fico aggiungendo che «però dalle parole si deve passare ai fatti», «all'inizio di un processo serio che sarà complesso».«La Procura di Roma, facendo un lavoro eccezionale, ha consegnato quasi nove mesi fa» il fascicolo a quella del Cairo, ha ricordato il capo di Montecitorio aggiungendo che ora «è importante avere risultanze visto che noi, dal punto di vista della magistratura italiana», «le abbiamo avute». La Procura di Roma «ha elementi importanti, e indizi importanti e novità importanti», ha sottolineato Fico.Quello con Al-Sisi «è stato un incontro molto chiaro, molto trasparente, dove sono state dette le cose che andavano dette e credo che il presidente Al Sisi abbia compreso ancora una volta l'importanza, per l'Italia, di arrivare a una verità e a un processo», ha riferito ancora Fico. Il capo di Montecitorio ha detto di sperare che nel prossimo incontro fra le Procure italiana ed egiziana, il quale «dovrebbe essere a breve, magari a ottobre», «ci sia un definitivo passoavanti: sono due anni e mezzo che non abbiamo fatti reali, ma la Procura di Roma dei fatti li ha trovati».«Il mio messaggio, nel venire qua, credo sia stato chiaro: è tutto importante, la cooperazione, la stabilizzazione dell'area e della Libia, senza dubbio, però come Italia noi vogliamo passi avanti nel caso di Giulio Regeni, in tempi rapidi e non in tempi biblici», ha sottolineato ancora il presidente della Camera, rispondendo alla domanda se nell'incontro di ieri con il capo del Parlamento egiziano, Ali Abdel-AalAli Abdel-Aal avesse colto qualche indicazione sulla posizione dell'Egitto riguardo alla data auspicata delle elezioni in Libia. Nelle indagini sul caso Regeni devono esserci «fatti, altrimenti non si va avanti», ha detto Fico riferendosi implicitamente alla collaborazione con l'Egitto su vari dossier.Ieri il capo del Parlamento egiziano nell'incontro con Fico «ha affermato che il caso dell'omicidio dello studente Giulio Regeni è prioritario per le autorità egiziane e che l'Egitto, come l'Italia, tiene a chiarire le circostanze di questo caso»: lo scrive l'agenzia ufficiale egiziana Mena citando un comunicato del parlamento del Cairo sull'incontro. Abdel-Aal «ha notato che l'Egitto coopera con onestà e trasparenza totale con le autorità italiane, circostanza che riflette il volume e la natura delle forti relazioni fra i due paesi», aggiunge fra l'altro la Mena.