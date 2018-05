Famiglia da record, l'annuncio sui social: «In arrivo il 21esimo figlio»

di Salvatore Maria Ferrarelli

La famiglia britannica dei, ha annunciato sulle loro pagine social l'attesa del. "Volevamo fermarci al 20esimo, ma... sorpresa: è in arrivo il 21esimo, una bimba" è stata la dichiarazione dei due genitori nel video diffuso sudi 42 anni edi 46, che vivono ain, non riescono a crederci e su, commentando l'immagine dell', condivisa con i loro follower, hanno scritto: "Non vediamo l'ora di darti il benvenuto nella famiglia, piccola".Nel video su, Sue in auto spiega: "Stiamo tornando a casa dopo aver avuto un appuntamento davvero speciale e incantevole: indovinate!" e una volta arrivata a casa mostra il. Qualche mese fa, i genitori delladellaavevano assicurato che si sarebbero fermati alfiglio nato lo scorso settembre. Lache nascerà avrà quasiinrispetto al fratello più grande, Chris, che ha 29 anni. Seguono Sophie, 24, Chloe, 22, Jack, 21, Daniel, 19, Luke, 17, Millie, 16, Katie, 15, James, 14, Ellie, 13, Aimee, 12, Josh, 10, Max, 9, Tillie, 8, Oscar, 6, Casper, 5, Hallie, 3, Phoebe, 22 mesi, e Archie, nato a settembre 2017.