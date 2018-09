Rheinau, la cittadina svizzera che vuole testare il reddito di cittadinanza: base di 2.200 euro

In Italia se ne parla da un po', inpotrebbe diventare realtà. A, piccolo centro al confine con la Germania, potrebbe a breve essere istituito unda 2.500 franchi svizzeri, l'equivalente di circa. La prima parte del progetto - che si pone come un esperimento - è stata già completata: dei 1.300 abitanti aventi diritto, già più della metà ha firmato la petizione online per avviare la procedura. Adesso però c'è da realizzare la parte più difficile, ovvero raccogliere i fondi necessari per realizzare il progetto attraverso il crowdfunding.Quello del reddito di base a Rheinau è un esperimento ambizioso, organizzato da privati, che però non ha ancora ricevuto il via libera dal governo svizzero. Già due anni fa la proposta di istituire il reddito per tutto il paese fu bocciata dal voto popolare. Inoltre, c'è da considerare che in Svizzera il costo medio della vita è decisamente elevato: un cassiere di un negozio di alimentari a Basilea guadagna intorno ai 3.500 franchi al mese, lavorando 42 ore a settimana. A confronto, gli eventuali 2.500 franchi del reddito garantito ai cittadini di Rheinau sarebbero ben poca cosa. Insomma, che sia in Italia o in Svizzera, la questione reddito di base non manca mai di far discutere.