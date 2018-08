Rashida Tlaib, una musulmana al Congresso Usa

di Anna Guaita

NEW YORK Rashida Tlaib ricorda il momento in cui ha deciso di tuffarsi nella lotta politica nazionale. E' stato quando ha sentito i suoi due figli, Adam e Yousif, discutere fra di loro se non fosse meglio nascondere di essere musulmani. Per la 42enne avvocatessa palestinese-americana, è stata «una scossa, una sveglia». Rashida, che già aveva alle spalle tre mandati come deputata alla legislatura statale del Michigan, ha deciso così di scendere in campo nelle primarie democratiche per un seggio alla Camera a...