Incidente d'auto il giorno dopo il diploma, Savannah muore a 18 anni

di Simone Pierini

Heartbreaking Update -> Family members have identified the victim in this morning's crash on Highway 13 as 18-year-old Savannah Gibson.



Savannah graduated from Forrest County Agricultural High School last night. pic.twitter.com/HTdVLjRwFs — Melissa Egan (@_MelissaEgan) May 18, 2018

La sera prima avev a ottenuto il diploma sc olastico. A 18 anni Savannah Gibson era felicissima così come la sua famiglia che mai si sarebbe aspettata di vivere un tremendo incubo solamente qualche ora dopo.La mattina seguente, venerdì, infatti l'adolescente èsu una strada del Mississippi. La collisione è avvenuta sulla statale 13 nella contea di Forrest. La sua vettura ha insiegabilmente deviato sulla corsia opposta e si è schiantata in un frontale con un camion con rimorchio che trasportava asfalto liquido.Uno scontro fatale per Savannah che è morta sul colpo lasciando la famiglia e gli amici nel dolore. «Abbiamo lanciato palloncini con dei nostri pensieri e li abbiamo mandati in paradiso a Savannah, non saprai mai quanto tu significhi per tutti noi. Fino alla prossima volta, bambina», scrivono su Facebook i compagni di scuola ricordando la loro amica.Toccante anche il messaggio di una delle sue migliori amiche: «Il mio cuore è distrutto. Sono senza parole. Ti ringrazio per tutti i bei momenti che abbiamo avuto insieme. Mi mancano i nostri viaggi in tutto il Mississippi. Ti amo bella ragazza».Questo invece il l'ultimo post pubblicato pubblicato da Savannah prima del fatale incidente. Ha condiviso le sue foto della celebrazione del diploma che la ritraggono felice e sorridente. Pochi giorni prima invece aveva dedicato un augurio alla mamma per la festa della mamma. «Tanti auguri alla migliore mamma di sempre. Ti amo così tanto».