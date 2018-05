Manchester, 19enne trovata morta in albergo: uccisa da cocktail di droga, alcol e gas esilarante

di Alessia Strinati

: questo è stato il mix fatale che hauna ragazza di soliLauren Atkinson è stata trovata senza vita al City Warehouse ApartHotel di Manchester il 10 dicembre del 2016 ma in questi giorni ihanno volutola sua storia per far capire ai ragazzi quanto siano pericolose le droghe.La ragazza era uscita con degli amici ma durante la serata ha ingerito diverse droghe e ha provato a sballarsi inalando il gas. Il mix di sostanze l'ha mandata in arresto e quando è stata soccorsa dai sanitari nella camera dell'hotel non c'era più niente da fare. I soccorsi, avvertiti dai suoi amici, hanno provato ogni manovra di rianimazione possibile ma Lauren è stata poi dichiarata morta sul posto.Quella sera la 19enne era andata a trovare delle amiche che studiavano all'università di Manchester per passare insieme il venerdì universitario. Una serata a base di droghe e alcol che si è conclusa intorno alle 4,30 del mattino nell'albergo che aveva prenotato con altri amici. Dopo essere andata in bagno Lauren si è sentita male, le due amiche in stanza con lei hanno forzato la porta e l'hanno stesa in terra, hanno chiamato altri amici e allertato i soccorsi: erano tutti sotto choc. «Digrignava i denti e aveva la mascella serrata», hanno raccontato i ragazzi presenti quella sera, come riporta il Mirror , «Non era normale quello che stava facendo. Era abbastanza chiaro che stava succedendo qualcosa di molto serio. Quando Lauren smise di respirare e iniziò a cambiare colore, i suoi amici chiamarono un'ambulanza».La ragazza è morta sotto gli occhi dei suoi amici, tutti quella sera hanno sottovalutato la pericolosità dello sballo, delle droghe e dell'abuso di alcolici. Gli esami tossicologici di Lauren hanno confermato che quella notte era ubriaca e aveva assunto cocaina ed ecstasy, un mix letale che ha causato la sua morte e un dolore immenso per la sua famiglia. Sono stati proprio i genitori a desiderare di divulgare la storia della figlia, perché i giovani capiscano quanto alcune sostanze possano essere pericolose e che non vale la pena morire per una serata di sballo.