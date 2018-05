Il tenero bacio di Charlotte a Louis. Kate e William mostrano le prime foto del terzogenito

Kate e William hanno diffuso sui social network della Casa Reale le prime immagini diin cui il bimbo si vede davvero, dato che quando i genitori si offrirono ai fotografi a poche ore dalla sua nascita si vedevano solo il naso e le dita del neonato.Louis, terzo figlio di Wiliam e Kate, nato il 23 aprile. In una delle immagini il royal baby è su un cuscino, completamente vestito di bianco, in un'altra si vede la principessa Charlotte baciare il fratello sulla fronte. Queta seconda foto è stata scattata in occasione del compleanno di Charlotte, il 2 maggio.