Poliziotta-mamma allatta bimbo malnutrito di una detenuta, la foto diventa virale

Altro che fashion blogger o selfie smorfiosietti scattati dalle sorelle Kardashian. I social hanno proclamato regina dell'estate una poliziotta argentina mentre allatta un bimbo di sei mesi durante un turno in ospedale.La foto dell'agente Celeste Ayala scattata da un collega è diventata virale e ha totalizzato 160 mila "like" e oltre 112 mila condivisioni. Celeste, anche lei mamma da poco, stava svolgendo il turno di sorveglianza nell'ospedale pediatrico Sor Marìa Ludovica di La Plata.Una mamma di sei piccoli si era dovuta assentare per un colloquio con gli assistenti sociali e Celeste è rimasta sconvolta quando ha visto uno di loro, malnutrito, gridare e piangere. L'agente lo ha quindi preso in braccio e lo ha allattato dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal personale medico.«Voglio rendere pubblico questo grande gesto d'amore che hai avuto oggi con quel bambino - ha scritto su Facebook Marcos Heredia, collega di Celeste - senza conoscerlo non hai esitato e per un attimo, come se fossi sua madre, non ti importa della sporcizia e dell'odore come i signori professionisti dell'ospedale manifestavano. Cose così non si vedono tutti i giorni».