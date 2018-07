Politkovskaia, la Corte di Strasburgo condanna la Russia: indagini insufficienti

La Russia non condusse un'inchiesta efficace per far luce sull'omicidio della giornalista Anna Politkovskaia. In particolare nessun particolare utile è stato dato sul mandante. Per questo la Corte europea dei diritti umani ha condannato Mosca. Anna Politkovskaia fu uccisa nell'ascensore del palazzo dove abitava a Mosca nell'ottobre del 2006. A ricorrere a Strasburgo nel 2007 contro le autorità russe sono state la madre, la sorella e i figli della giornalista.

