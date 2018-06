Passeggero nudo si lancia dal portellone dell'aereo: inseguimento in pista all'aeroporto

Si è tolto i vestiti e si è lanciato,, dal portellone di unche si stava spostando lentamente su una via di rullaggio. Dopo aver corso per qualche decina di metri, ha deciso di ritornare verso l'aereo e provare a risalire, ma dopo pochi istanti è stato. Questa l'incredibile scena a cui hanno assistito i passeggeri di un volo in partenza dall'aeroporto di(Georgia), negli Stati Uniti.Come raccontano il New York Post Fox News , l'episodio è avvenuto martedì pomeriggio, poco dopo le 17 (ora locale), all'. Il giovane protagonista dell'incomprensibile gesto, dopo essere rimasto in mutande sulla pista e forse in stato confusionale, ha tentato di farsi aprire nuovamente il portellone d'accesso, per poi gettarsi a terra sull'asfalto dopo aver visto che la polizia lo stava raggiungendo.Sono in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto che, comunque, stando alle autorità aeroportuali, non ha minimamente influito sul traffico dello scalo di Atlanta. L'unica cosa certa, al momento, è che il giovane è stato arrestato.