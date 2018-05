Passeggero non si lava da giorni, malori a bordo: Aereo costretto all'atterraggio di emergenza

Brutta disavventura a bordo del volo Transavia HV5666 dalle Canarie ad Amsterdam, costretto a a un atterraggio d'emergenza a causa del cattivo odore di un passeggero. L'uomo è stato dapprima segnalato dai passeggeri e poi costretto dall'equipaggio a una sorta di "quarantena". Tutto perché sembra non si lavasse da giorni, come riporta il sito web airlive.net. Sembra inoltre che fosse così maleodorante da provocare negli altri viaggiatori conati diIn molti hanno dato di stomaco subito dopo il decollo dall'aeroporto spagnolo. L'equipaggio ha cercato di metterlo in quarantena in un bagno delprima che i piloti deviassero la traiettoria. Il velivolo è atterrato a Faro, nel sud del Portogallo, e l'uomo è stato allontanato.«L'odore era insopportabile. Era come se non si fosse lavato per diverse settimane. Diversi passeggeri si sono ammalati e hanno dovuto vomitare», racconta il passeggero belgaLa compagnia aerea Transavia ha confermato lo sbarco di emergenza motivandolo con "ragioni mediche".