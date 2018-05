Il Portogallo ha rifiutato l'eutanasia, la legge non passa in parlamento

Lisbona - Il Portogallo ha detto «No» alla depenalizzazione dell’eutanasia. Il Parlamento ha bocciato per un pugno di voti le quattro proposte di legge che dovevano portare alla liberalizzazione del suicidio assistito e all'eutanasia. Le proposte erano state avanzate a tre partiti che appoggiano il governo di centro sinistra del premier socialista Antonio Costa. La Chiesa portoghese si era mobilitata massicciamente per impedire il varo della legge, mobilitandosi su tutto il territorio e distribuendo 1,5 milioni di volantini spiegando la sua posizione contraria all'eutanasia, e che «la vita non può essere considerata un oggetto di uso personale». Il cardinale di Lisbona Manuel Clemente aveva lanciato anche un ultimo appello ai parlamentari perché votassero contro.





