Parigi, reduce Shoah Mireille Knoll trovata morta bruciata in casa: il movente è l'antisemitismo

Sopravvissuta ai rastrellamenti dell'Olocausto nel luglio 1942, è stata ritrovata morta nell'incendio del suo appartamento a Parigi. Sul corpo dell'anziana, Mireille Knoll, 85 anni, ferite da coltello. Due persone sono in stato di fermo. L'incendio è avvenuto venerdì sera, l'arresto di un primo uomo, di 29 anni, è stato disposto sabato. Secondo Meyer Habib, deputato centrista, che ha parlato con i figli della donna, Mireille Knoll sfuggì «al rastrellamento del Velodrome d'Hiver (a Parigi, 13.000 ebrei arrestati in pochi giorni) grazie al passaporto brasiliano della madre».



Fonti della procura di Parigi parlano di antisemitismo come movente dell'uccisione della donna. La pista seguita in un primo momento era stata quella di un esposto che la Knoll aveva presentato poco tempo fa contro un vicino che la avrebbe minacciata di farle bruciare la casa.

Lunedì 26 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:15



