Parigi, uomo armato prende ostaggi in centro: dice di avere una bomba

Paura a, dove un uomo armato si è barricato con alcuni ostaggi in un palazzo di rue des Petites Ecuries, nel decimo arrondissement. Non è ancora confermato il numero di persone tenute in ostaggio: potrebbero essere 2 o 3, e tra loro secondo alcune fonti ci sarebbe una donna incinta. La zona è in lockdown, presidiata dagli agenti ed un'importante operazione di polizia è attualmente in corso.Secondo quanto riporta il sito del Figaro, per ora sarebbe escluso il movente del terrorismo. Secondo France Bleu Paris, l'uomo oltre avrebbe in proprio possesso una bomba e starebbe chiedendo di parlare all'ambasciata dell'Iran per