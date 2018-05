L'identikit dell'accoltellatore: un giovane dalle sembianze nordafricane

Un giovane «di circa 20 anni», a torso nudo, con «barba e capelli lunghi, vestito di nero, di tipo nordafricano»: questa la descrizione del terrorista che ha accoltellato i passanti stasera a Parigi, secondo la descrizione di una foto che gli è stata scattata quando era ormai a terra, colpito dalla reazione della polizia. La descrizione è stata fatta da una giornalista di BFM TV, l'emittente all news che ha premesso che non pubblicherà la foto senza autorizzazione. L'uomo non ha nessun documento, la polizia scientifica sta cercando di identificarlo attraverso il DNA e le impronte digitali.

Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:37



© RIPRODUZIONE RISERVATA