Papa Francesco è arrivato in Irlanda: «Ho ricordi qui che toccano il cuore»

«A me piace stare con le famiglie»: lo ha detto Papa Francesco nel saluto ai giornalisti sul volo che lo ha portato da Roma a Dublino. Il pontefice ha ricordato che è la sua seconda Festa mondiale della Famiglia dopo quella di Filadelfia. Poi Francesco ha aggiunto: «Torno in Irlanda dopo 38 anni, sono stato tre mesi per praticare l'inglese. Ho un ricordo bello, tocca il cuore». Il Papa come di consueto ha ringraziato i giornalisti: «Grazie della compagnia», «di venire», «del vostro lavoro».