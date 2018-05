Zapatero va dal Papa, preoccupazione per la crisi del Venezuela

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano – Il giorno dopo la vittoria elettorale di Nicolas Maduro in Venezuela, Papa Francesco ha ricevuto in udienza privata José Zapatero, già Presidente della Spagna e mediatore Unasud (Unione delle nazioni sudamericane) tra le opposizioni venezuelane e il presidente Maduro. Una udienza, quella di stamattina, richiesta da Zapatero e accolta con favore dal pontefice che non manca di seguire con apprensione il precipitare della crisi venezuelana e per la quale si è fatto portavoce di un accorato appello ancora domenica al Regina Coeli.



La crisi venezuelana prima ancora che politica, è sociale ed economica. Una deriva spaventosa che si prolunga da sei anni e la vittima principale è il popolo. Le elezioni si sono concluse con una affluenza bassissima e un plebiscito per Maduro. Per le opposizioni si è trattato di una farsa che serve a continuare la rivoluzione bolivariana aperta da Hugo Chavez. Il clima resta tesissimo.



L'inflazione è galoppante, le medicine ormai sono introvabili negli ospedali, nei supermercati scarseggiano i beni. Le opposizioni continuano a denunciare la mancanza di garanzie minime di trasparenza e il giudizio è condiviso da Usa ed Europa e 14 paesi latinoamericani, tra cui Colombia e Argentina.





