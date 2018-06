In Baviera una legge da oggi impone agli uffici di esporre un crocifisso, l'iniziativa non piace al cardinale Marx

Berlino - Nella cattolicissima Baviera, luogo natale di Papa Ratzinger, ogni ufficio pubblico da oggi ha l'obbligo di esporre un crocifisso. Da oggi entra in vigore in tutta la Baviera l’obbligo: un provvedimento che ha origine in un’iniziativa promossa ad aprile dal ministro-presidente della Baviera, Markus Soeder, del partito cristiano-sociale. La campagna in passato aveva suscitato polemiche anche da parte di alcune associazioni cristiane e cattoliche, che avevano accusato Soeder di strumentalizzare il messaggio religioso a fini politici e in chiave elettorale (la Baviera andrà ad elezioni in ottobre). Il cardinale Reinhardt Marx, arcivescovo di Monaco, aveva dichiarato che simili iniziative destavano «divisione e preoccupazione».

Venerd├Č 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:31



