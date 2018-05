Orlando, il drago si incendia durante la parata: paura a Disney World

Durante una parata al Disney World di Orlando, la testa di un drago meccanico è andata a fuoco. Il drago di Maleficent, che aveva una funzione di un drago sputafuoco funzionante, è andato in fiamme proprio durante la sfilata del Festival della Fantasia al Magic Kingdom.









La scena è stata documentata sui social media. Secondo i rapporti, l'incendio è stato estinto senza incidenti e nessuno è rimasto ferito, tranne il povero drago "morto" sul campo.

Probably one of the last pictures of a functioning Maleficent Dragon at Magic Kingdom. Shot 2 minutes for the fire. #WaltDisneyWorld #WDWLIVE @WDWNT pic.twitter.com/nzQ9kbi57H