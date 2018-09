Libia, Onu: no a elezioni nel 2018. Passa la linea italiana

di Sara Menafra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

È una brutta sconfitta per la diplomazia francese, che infatti nelle dichiarazioni ufficiali tiene il punto, e un discreto risultato per quella italiana. Ieri, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha prolungato la missione in Libia per un altro anno e non ha approvato la data del 10 dicembre per le elezioni, come indicato nel vertice di Parigi di 4 mesi fa. Il Consiglio ha, invece, approvato una bozza di risoluzione presentata dal Regno Unito per tenere le elezioni presidenziali «il più presto possibile a patto che...