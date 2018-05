Nucleare in Iran, quell’accordo che divide l’Occidente

di Fabio Nicolucci

Ritirando gli Usa dall’accordo sul nucleare con l’Iran, Trump ha rovesciato il tavolo del complicato risiko mediorientale. E dato che l’accordo Jcpoa (Joint Comprehensive Plan Of Action) del 2015 costituiva l’unico punto certo, quasi una mappa, in una situazione regionale assai complicata, bruciarla non ha prodotto una sola certezza positiva in più. Ma solo ulteriori timori e interrogativi. Dopo l’annuncio di Trump, Israele sarà davvero più al sicuro? E il mondo occidentale? Per...