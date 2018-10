Nobel per la Fisica 2018, premiati i pionieri del laser Ashkin, Mourou e Strickland

E per la prima volta dal 1963 (e solo la terza volta da quando è stato istituito il Nobel) tra i premiati c'è anche una donna. Nel 1963 la vincitrice era stata Maria Goeppert-Mayer. Prima di lei, 60 anni prima, il Nobel per la fisica era stato assegnato a Marie Curie.

BREAKING NEWS⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Physics 2018 “for groundbreaking inventions in the field of laser physics” with one half to Arthur Ashkin and the other half jointly to Gérard Mourou and Donna Strickland. pic.twitter.com/PK08SnUslK